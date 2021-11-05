Воронин рассказал, как пил пиво вместе с Клоппом

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Воронин рассказал, как пил пиво вместе с Клоппом

Фото твиттер "Динамо"

Тренер московского "Динамо" Андрей Воронин поделился воспоминаниями о совместной работе с наставником "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.

"И с Клоппом мы пили. Ехали с игры, у нас долгие переезды были. На заправке останавливались. Он шёл на заправку, покупал ящик пива, заходил, садился с нами сзади в автобусе. Сидели, смеялись, какие-то шутки, байки. Всё нормально" - рассказал Воронин.

Украинец и немец пересекались в "Майнце" в период с 2001 по 2003 год.

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