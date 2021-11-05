Воронин рассказал, как пил пиво вместе с Клоппом
Фото твиттер "Динамо"
Тренер московского "Динамо" Андрей Воронин поделился воспоминаниями о совместной работе с наставником "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
"И с Клоппом мы пили. Ехали с игры, у нас долгие переезды были. На заправке останавливались. Он шёл на заправку, покупал ящик пива, заходил, садился с нами сзади в автобусе. Сидели, смеялись, какие-то шутки, байки. Всё нормально" - рассказал Воронин.
Украинец и немец пересекались в "Майнце" в период с 2001 по 2003 год.
Не пропустите: Воронин рассказал, смог бы заиграть в современном футболе Пеле. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Барселона" благодарна Хави за участие в переговорах с "Аль-Саддом"
-
"Барселона" не может договориться с Куманом о сумме неустойки
-
Винисиуса вызвали в сборную Бразилии вместо Фирмино
-
Месси сообщили о выигрыше "Золотого мяча"
-
"Аль-Садд" показал фото с прощального ужина Хави
-
"Спартак" может подать в суд на экс-президента "Локомотива" Смородскую
-
Каррера в октябре отказал клубу РПЛ
-
"Ньюкасл" готов купить тер Штегена
-
"Астана" уволила Андрея Тихонова
-
"Барселона" согласовала возвращение Хави из "Аль-Садда"
-
"Интер" объявил о продлении контракта с Бареллой
-
Влашич потерял сознание на тренировке "Вест Хэма"
-
Почеттино прокомментировал вызов травмированного Месси в сборную Аргентины
-
"Ливерпуль" надолго потерял Фирмино
-
"Челси" и "Барселона" поспорят за вингера "Баварии"
-
"Спартак" не смог отправить Хендрикса во вторую команду: подробности
-
Сульшер: "Роналду входит в число лучших футболистов, когда-либо ступавших на эту планету"
-
Месси не сыграет с "Бордо"
-
В "Барселоне" опровергли договорённость по Хави
-
"Арсенал" готовит щедрое предложение по Влаховичу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18