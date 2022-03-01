Воронин рассказал, почему покинул "Динамо"

Фото твиттер "Динамо"

Бывший тренер московского "Динамо" Андрей Воронин объяснил свой уход из клуба.

Украинский специалист, входивший с октября 2020 года в тренерский штаб "бело-голубых", договорился о расторжении контракта по взаимному согласию.

"Я уже четыре дня плохо себя чувствую. Когда вижу фотографии с моей родины, все новости, мне кажется это нереальным. Это как фильм ужасов. У меня почти не осталось слов.

Я очень горжусь Украиной. В стране очень красивые города и замечательные люди. Мы будем продолжать бороться, но цена так высока. Столько погибших. Мы живём в 2022 году, а не во времена Второй мировой войны.

У меня есть друзья в Харькове, в Киеве и в моей родной Одессе. Мне приходят сообщения каждые пять минут. Это тяжело выносить. Я просто хочу помочь деньгами или чем-то ещё", - цитирует Воронина Bild.

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