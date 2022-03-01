Воронин рассказал, почему покинул "Динамо"
Фото твиттер "Динамо"
Бывший тренер московского "Динамо" Андрей Воронин объяснил свой уход из клуба.
Украинский специалист, входивший с октября 2020 года в тренерский штаб "бело-голубых", договорился о расторжении контракта по взаимному согласию.
"Я уже четыре дня плохо себя чувствую. Когда вижу фотографии с моей родины, все новости, мне кажется это нереальным. Это как фильм ужасов. У меня почти не осталось слов.
Я очень горжусь Украиной. В стране очень красивые города и замечательные люди. Мы будем продолжать бороться, но цена так высока. Столько погибших. Мы живём в 2022 году, а не во времена Второй мировой войны.
У меня есть друзья в Харькове, в Киеве и в моей родной Одессе. Мне приходят сообщения каждые пять минут. Это тяжело выносить. Я просто хочу помочь деньгами или чем-то ещё", - цитирует Воронина Bild.
Не пропустите: Гисдоль объяснил свой внезапный уход из "Локомотива". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Левандовски может перейти в испанский топ-клуб
-
Агуэро оценил шансы "Манчестер Сити" выиграть требл
-
Хави пообщался с хавбеком "Милана" Кессье
-
Легионеры ЦСКА не планируют покидать клуб
-
"Бавария" нацелилась на защитника "Байера"
-
Николич не вернётся в "Локомотив"
-
"Ливерпуль" назвал цену на Джо Гомеса
-
Воронин рассказал, почему покинул "Динамо"
-
Четыре клуба поборются за португальского хавбека Палинью
-
Гисдоль установил клубный антирекорд "Локомотива"
-
Ракицкий отказывается играть за "Зенит"
-
Бербатов встал на защиту Роналду
-
Гисдоль объяснил свой внезапный уход из "Локомотива"
-
1
Месси недоволен критикой со стороны французских СМИ
-
Агент рассказал об эмоциональном состоянии Миранчука из-за травли россиян в Европе
-
Только один футболист "Локомотива" сомневается в своем будущем в клубе
-
УЕФА не будет отстранять российских официальных лиц
-
Гисдоль покинул "Локомотив" без предупреждения
-
"Ростов" опубликовал заявление о проведении матча с "Сочи"
-
Агент Миранчука оценил игру футболиста в матче с "Сампдорией"