Воронин рассказал, смог бы заиграть в современном футболе Пеле

Фото: инстаграм Пеле/Автор неизвестен

Бывший форвард "Ливерпуля", московского "Динамо" и сборной Украины, а ныне один из тренеров московского клуба Андрей Воронин поделился мнением о том, смог бы заиграть в современном футболе бразилец Пеле, а также сравнил нынешнюю версию "Динамо" с той, за которую играл он.

— Нынешнее "Динамо" лучше того, в котором ты играл?

— Некорректный вопрос. Это задача журналистов сравнивать команды. Это как размышлять, смог ли бы сейчас играть Пеле. Я думаю, нет. Ему бы ноги поломали. Тогда футбол был совершенно другой. Он был намного медленней. У каждого поколения были свои звезды. Футбол на месте не стоит. Что-то мы сделали хорошо. Но, к сожалению, результатов никаких не добились. Стали только серебряными призерами кубка. Не выиграли ни один трофей, даже в тройку не попали. Но играли неплохо.

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