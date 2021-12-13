Воронин рассказал, в каком случае "Динамо" станет чемпионом России в этом сезоне
Фото твиттер "Динамо"
Тренер московского "Динамо" Андрей Воронин оценил перспективы своей команды в чемпионской гонке РПЛ.
"Есть ли шансы у "Динамо" на чемпионство? Конечно, я в этом уверен. "Зенит" ещё потеряет очки не один раз, все будут терять очки. Было важно не проиграть и не отпустить питерцев далеко в отрыв. Мы это сделали.
Если нам удастся провести в таком же ритме и темпе вторую часть сезона, то мы станем чемпионами. Сейчас нужно отдохнуть, привести себя в порядок и качественно подготовиться к важнейшим 12 турам", - сказал Воронин.
"Динамо" набрало 36 очков в 18 турах РПЛ и ушло на зимнюю паузу на втором месте. Отставание от лидирующего "Зенита" - 2 балла.
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