Воронин считает, что у "Спартака" нет шансов в матчах с "Ливерпулем"

Известный в прошлом украинский футболист Андрей Воронин выразил мнение, что у московского "Спартака" нет шансов в матчах группового этапа Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

"Не вижу вообще никаких шансов у москвичей, за счёт чего они будут обыгрывать англичан. "Спартаку" сейчас не везёт в чемпионате, они потеряли много очков. В любом случае рад, что "красно-белые" в Лиге Чемпионов. Это большое событие для клуба" - сказал Воронин.

Напомним, что 26 сентября в рамках 2-го тура группового этапа ЛЧ "Спартак" и "Ливерпуль" сыграют в Москве, а 6 декабря в рамках 6-го тура - в Англии.

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