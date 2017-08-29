Воронин: "Смолову не стоит переходить в "Зенит"

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Воронин: "Смолову не стоит переходить в "Зенит"
Бывший форвард "Динамо" Андрей Воронин считает, что нападающему "Краснодара" Федору Смолову не стоит переходить в "Зенит".

"Я не советую Смолову переезжать в Питер. Какой смысл менять "Краснодар" на "Зенит"? Ну будешь ты играть в групповом турнире Лиге Европы. И что? "Краснодар" тоже амбициозный клуб, с хорошим президентом, отличной инфраструктурой. Там на Смолова играет вся команда. В "Зените" же Кокора на ходу, тренер верит в него.

Если есть варианты в Европе, и он сам этого хочет, то надо их рассматривать. Я почти всю карьеру провел в зарубежных чемпионатах и ни о чем не жалею", - приводят слова Воронина российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Краснодар" и "Зенит" пока не могут согласовать сумму трансфера 27-летнего Смолова.  

Не пропустите: Воронин: "Я предлагал Смолову устроить его в "Боруссию", когда ее еще Клопп тренировал". | http://soccernews.ru

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