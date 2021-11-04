Воронин высказался о карьерах Смолова и Кокорина

Фото: инстаграм Смолова/Автор неизвестен

Экс-форвард "Ливерпуля", московского "Динамо" и сборной Украины Андрей Воронин поделился мнением о карьерах Александра Кокорина из "Фиорентины", и Фёдора Смолова из "Локомотива".

"Смолов и Кокорин были очень одарёнными. Когда я только пришёл в клуб, видел мало настолько перспективных молодых пацанов. Они растеряли свой потенциал. Хочу, чтоб у Кокорина получилось в "Фиорентине". Много что произошло за последние годы лично для него. Травмы, те неприятные события… Я рад, что он сейчас в Европе. Поживёт и потренируется в другой среде.

Когда молодым игрокам дают большие контракты здесь, они не хотят никуда ехать. Они покупают дорогие машины, ходят по дорогим ресторанам, надевают самые дорогие часы. Зачем ехать куда-то, если тут тебе дадут миллион, а там тебе дадут двести тысяч? Их система испортила. Не только их, многих футболистов", — сказал Воронин для YouТube-канала "Ответь по-братски".

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