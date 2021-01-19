Воронин высказался о возвращении Самедова в "Локомотив"
Тренер московского "Динамо" Андрей Воронин поделился мыслями о назначении Александра Самедова на пост старшего селекционера "Локомотива" по молодёжному футболу.
"Он мне, кстати, не рассказывал, что получил предложение - я узнал обо всём только из инстаграма, увидев фото. Рад за Сашу. Когда играешь, то привыкаешь к насыщенной жизни. После окончания карьеры Самедов передохнул какое-то время, а теперь вернулся в футбол. Сложно сказать, что его больше привлекает - должность функционера или тренера. Я по себе-то ещё до конца не понимаю, что мне ближе. Учусь и присматриваюсь.
Саня более спокойный, уравновешенный, тихий, я более взрывной, шумный, эмоциональный. Наверное, Самедову будет ближе какая-то руководящая должность - того же спортивного директора, например. Хотя не исключаю, что ему станет скучно в кабинетах, захочет попробовать себя в тренерском деле. Но для этого надо сначала лицензию получить", - сказал украинец.
Напомним, что в своё время Воронин и Самедов вместе играли за "Динамо".
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