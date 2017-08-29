Воронин: "Я предлагал Смолову устроить его в "Боруссию", когда ее еще Клопп тренировал"

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Воронин: "Я предлагал Смолову устроить его в "Боруссию", когда ее еще Клопп тренировал"

Бывший нападающий московского "Динамо" Андрей Воронин заявил, что несколько лет назад его одноклубник Федор Смолов, выступающий сейчас за "Краснодар", мог перейти в дортмундскую "Боруссию". 

"Если бы Смолов хотел, он уже давно был бы в Дортмунде. Я предлагал Феде устроить его в "Боруссию", когда ее еще Клопп тренировал. Шутка? Ну почему шутка? Я ему действительно предлагал помочь перейти в "Боруссию". Понятно, что у него есть агенты, но я хорошо знал и знаю Клоппа. Сказал тогда Смолову: "Тебе пора уезжать, а то скоро уже закончишь.

Ярмоленко и Смолов – разные игроки. Андрей действует на фланге, а идеальная позиция для Федора – центральный нападающий. Если бы "Боруссия" продала Обамеянга, возможно, немцы позвали бы как раз Смолова, а не Ярмоленко. А так как ушел Дембеле, им потребовался крайний нападающий, и выбор пал на украинца", - приводят слова Воронина российские СМИ.

Стоит отметить, что 27-летний Смолов ранее не раз заявлял о своем желании перебраться в один из сильных европейских клубов.

Не пропустите: "Краснодар" и "Зенит не могут договориться по трансферу Смолова. | http://soccernews.ru

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Пьянь

В те годы Смолов еще был Лопыревым.

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