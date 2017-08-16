Воронин: "Ярмоленко не готов играть в АПЛ"

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Воронин: "Ярмоленко не готов играть в АПЛ"Известный в прошлом украинский футболист Андрей Воронин оценил перспективы вингера киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко заиграть в английской Премьер-Лиге.

"Никто из нынешних украинских игроков не готов играть в английском футболе. Андрей Ярмоленко в том числе. Мое мнение, что это просто не его чемпионат... На сегодняшний день, если брать всех футболистов, которые туда поехали, только Канчельскис сумел заиграть", - отметил Воронин. 

Напомним, киевское "Динамо" может подписать Кабрала. | soccernews.ru

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