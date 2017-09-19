Воронин занял место в тренерском штабе сборной Украины

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин занял место в тренерском штабе национальной команды.

Известный в прошлом футболист занял должность скаута.

"Да, действительно, Андрей Воронин будет сотрудничать с национальной командой, он будет выполнять роль скаута, просматривать кандидатов в сборную, посещать матчи. Это опытный специалист, который хорошо знает команду и игроков.

Число украинцев в зарубежных чемпионатах увеличилось, и одновременно на выходных происходит сразу несколько поединков, которые вызывают интерес у тренерского штаба сборной. Шевченко, Мальдера и Тасотти посетить все игры физически не успевают", - сказал советник тренерского штаба сборной Украины Николай Васильков.

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