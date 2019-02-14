Воронин жёстко раскритиковал "Спартак"

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Воронин жёстко раскритиковал "Спартак"

Известный в прошлом украинский футболист Андрей Воронин жёстко раскритиковал московский "Спартак".

39-летний спортсмен остался недоволен поведением "красно-белых" в ситуации с Александром Самедовым.

"Здесь мне приличные слова подобрать сложно. Если брать его заслуги перед "Спартаком", то могу сказать, что по отношению к Саше себя повели по-свински. Участник двух Чемпионатов Мира, Чемпионата Европы, завоевал золотые медали со "Спартаком", а его за полгода до окончания контракта выставляют за дверь. Это не красит руководителей клуба. Я вырос в футбольной Западной Европе, знаю отношение тех же немцев к своим футболистам. Этому стоит поучиться. У нас же старая плеяда постоянно повторяет: играем - нужны, перестали попадать в состав - мы мусор. Переступят и пойдут дальше" - цитирует Воронина "Спорт день за днём".

34-летний Самедов является воспитанником "Спартака", за "народную команду" выступал с 2001 по 2005 и с 2017 по 2018 год. 13 января 2019 футболист на правах свободного агента перешёл в "Крылья Советов".

Стоит отметить, что Воронин и Самедов вместе играли за московское "Динамо".

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