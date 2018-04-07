"Ворскла", "Черноморец" и "Александрия" добывают победы в 26-м туре чемпионата Украины

В рамках 26-го тура чемпионата Украины состоялись ещё три матча, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Ворскла" – "Мариуполь" - 1:0

Гол: Сергийчук, 57 - 1:0.

"Ворскла": Шуст, Гиоргадзе, Пердута, Ребенок, Даллку, Шарпар, Чеснаков, Кобахидзе (Одарюк, 68), Васин, Кадимян (Сергийчук, 57), Коломоец (Скляр, 86).

"Мариуполь": Гальчук (Левченко, 23), Тищенко, Дава, Яворский, Демири, Пихаленок, Игнатенко, Мишнев (Диденко, 74), Болбат, Чурко (Арендарук, 81), Тотовицкий.



"Черноморец" - "Олимпик" - 3:1

Голы: Гладкий, 33 - 1:0, Сондей, 42 - 1:1, Гладкий, 43 - 2:1, Матяж, 82 - 3:1.

"Черноморец": Безрук, Люлька, Смирнов, Жунич, Татарков (Семенив, 73), Ковалец, Бобко, Третьяков, Ориховский (Бамба, 88), Романюк, Гладкий (Матяж, 60).

"Олимпик": Махарадзе, Парцвания, Иллой-Айет, Куоинич, Пасич, Вукович, Доронин (Леонидас, 60), Сондей, Кисиль, Хомутов (Балашов, 46), Захаркив (Беленький, 46).



"Александрия" - "Сталь" - 2:0

Голы: Протасов, 14 - 1:0, Грицук, 36 (пенальти) - 2:0.

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бондаренко, Бухал, Бацула, Довгий (Кольцов, 56), Банада, Полярус (Стецьков, 76), Грицук, Протасов (Старенький, 70), Пономарь.

"Сталь": Пеньков, Джонатан (Антошин, 42), Даниелян, Ощипко, Эберт, Месхи, Якимив, Климчук (Тиаго, 32), Задерака, Кузык, Кныш (Копытов, 46).

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