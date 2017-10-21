"Ворскла" дома уступила "Карпатам"

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"Ворскла" дома уступила "Карпатам"

В рамках 13-го тура чемпионата Украины львовские "Карпаты" на выезде минимально обыграли полтавскую "Ворсклу".

"Ворскла" — "Карпаты" - 0:1 

Гол: Мякушко, 83 - 0:1.

"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Чеснаков (Даллку, 46), Чижов, Матвиенко, Скляр, Кулач (Одарюк, 63), Кадимян (Загорулько, 79), Шарпар, Ребенок, Коломоец.

"Карпаты": Пидкивка, Федецкий, Лобай, Нестеров, Мирошниченко, Голодюк, Тиссоне, Гуцуляк, Мякушко (Швед, 90), Карраскаль (Ди Франко, 63), Акулинин (Гладкий, 45).

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 12 31
2 Динамо Киев 11 24
3 Олимпик Донецк 13 23
4 Ворскла 13 21
5 Верес Ровно 13 19
6 Мариуполь 11 16
7 Заря Луганск 12 14
8 Карпаты Львов 13 12
9 Александрия 13 10
10 Звезда Кропивницкий 13 10
11 Черноморец Одесса 13 10
12 Сталь Каменское 13 9
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