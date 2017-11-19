"Ворскла" и "Сталь" победителя не определили
В матче 16-го тура украинской Премьер-Лиги полтавская "Ворскла" на своем поле сыграла вничью со "Сталью" из Каменского.
"Ворскла" - "Сталь" - 1:1
Голы: Кобахидзе, 56 - 1:0, Хотсяновский, 72 - 1:1.
Напомним, вчера "Динамо" обыграло "Звезду". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Шахтер Донецк
|16
|36
|2
|Динамо Киев
|15
|32
|3
|Олимпик Донецк
|16
|25
|4
|Верес Ровно
|16
|22
|5
|Ворскла
|16
|22
|6
|Заря Луганск
|16
|20
|7
|Мариуполь
|15
|20
|8
|Александрия
|16
|15
|9
|Черноморец Одесса
|16
|15
|10
|Звезда Кропивницкий
|16
|14
|11
|Карпаты Львов
|16
|14
|12
|Сталь Каменское
|16
|12