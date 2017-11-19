"Ворскла" и "Сталь" победителя не определили

Теги ворскласталь каменское

"Ворскла" и "Сталь" победителя не определилиВ матче 16-го тура украинской Премьер-Лиги полтавская "Ворскла" на своем поле сыграла вничью со "Сталью" из Каменского.

"Ворскла" - "Сталь" - 1:1

Голы: Кобахидзе, 56 - 1:0, Хотсяновский, 72 - 1:1.

Напомним, вчера "Динамо" обыграло "Звезду". | soccernews.ru

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