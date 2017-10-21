"Ворскла" - "Карпаты" - 0:1 (обзор)

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"Ворскла" - "Карпаты" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 13-го тура чемпионата Украины между "Ворсклой" и "Карпатами".

Не пропустите: "Ворскла" дома уступила "Карпатам". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 12 31
2 Динамо Киев 11 24
3 Олимпик Донецк 13 23
4 Ворскла 13 21
5 Верес Ровно 13 19
6 Мариуполь 11 16
7 Заря Луганск 12 14
8 Карпаты Львов 13 12
9 Александрия 13 10
10 Звезда Кропивницкий 13 10
11 Черноморец Одесса 13 10
12 Сталь Каменское 13 9
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