"Ворскла" на выезде обыграла "Карпаты"

Сегодня во втором туре украинской Премьер-Лиги полтавская "Ворскла" на выезде обыграла львовские "Карпаты" со счетом 3:1.

"Карпаты" - "Ворскла" - 1:3

Голы: Коломоец, 5 - 0:1, Рибас, 17 - 1:1, Шарпар, 49 - 1:2, Одарюк, 90+1 - 1:3.

Напомним, вчера "Динамо" обыграло "Шахтер". | soccernews.ru