"Ворскла" на выезде обыграла "Карпаты"

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"Ворскла" на выезде обыграла "Карпаты"Сегодня во втором туре украинской Премьер-Лиги полтавская "Ворскла" на выезде обыграла львовские "Карпаты" со счетом 3:1.

"Карпаты" - "Ворскла" - 1:3

Голы: Коломоец, 5 - 0:1, Рибас, 17 - 1:1, Шарпар, 49 - 1:2, Одарюк, 90+1 - 1:3.

Напомним, вчера "Динамо" обыграло "Шахтер". | soccernews.ru

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1 Динамо Киев 2 6
2 Сталь Каменское 2 6
3 Олимпик Донецк 2 4
4 Шахтер Донецк 2 3
5 Ворскла 2 3
6 Мариуполь 2 2
7 Звезда Кропивницкий 2 2
8 Верес Ровно 2 2
9 Заря Луганск 2 1
10 Карпаты Львов 2 1
11 Александрия 2 1
12 Черноморец Одесса 2 0
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