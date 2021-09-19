"Ворскла" обыграла "Минай" в матче УПЛ

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"Ворскла" обыграла "Минай" в матче УПЛ

Фото: инстаграм "Ворсклы"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Украины "Ворскла" на своем поле обыграла "Минай" со счетом 2:0.

Победу полтавчанам принесли гол Ибраима Кане и автогол Виктора Лиховидько.

"Ворскла", набрав 15 очков, вышла на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Минай" с шестью очками остался на 12-й позиции.

"Ворскла" – "Минай" - 2:0 (1:0)
Голы: Кане, 37 - 1:0, Лиховидько, 74 (автогол) - 2:0

"Ворскла": Ризнык, Пердута, Яворский, Тамм, Чеснаков, Скляр (Бондаренко, 83), Кане (Пешич, 78), Пуцлин, Челядин (Якубу, 68), Ранжел, Степанюк.

"Минай": Кучер, Семенко, Гончар, Синегуб (Багайоко, 52), Лиховидько, Петрусенко, Горин (Кныш, 46), Кулиев, Хахлев (Коваленко, 77), Билоног (Байдал, 69), Селезнев (Вишневский, 69).

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