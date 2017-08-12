"Ворскла" обыграла "Сталь", "Заря" одержала победу над "Вересом"

Теги сталь каменскоеворсклаверес ровнозаря луганск

"Ворскла" обыграла "Сталь", "Заря" одержала победу над "Вересом"

Представляем результаты матчей 5-го тура чемпионата Украины.

"Сталь" - "Ворскла" 0:1

Гол: Даллку, 90 - 0:1

"Сталь": Пеньков - Тымчик, Даниелян, Грачев, Михайличенко - Г. Малакян (Якимив, 86), Э. Малакян, Месхи, Задерака (Нехаев, 66) - Мысык (Костенко, 78) - Кузык

"Ворскла": Ткаченко - Пердута, Даллку, Чижов, Матвиенко - Чеснаков, Шарпар - Кадимян (Кулач, 74), Кравченко (Загорулько, 68), Ребенок (Луценко, 90+4) - Коломоец

Предупреждения: Якимив - Шарпар, Кравченко


"Верес" - "Заря" 0:1

Гол: Калитвинцев, 76 - 0:1

"Верес": Бандура - Адамюк, Борзенко, Ищенко, Симинин - Карасюк, Федорчук, Е.Пасич (Кобин, 46), Г.Пасич (Волошинович, 77) - Степанюк, Гринь (Сергийчук, 65).

"Заря": Шевченко - Сухоцкий, Прийма, Гордиенко, Опанасенко, Чечер - Калитвинцев, Гречишкин, Бабенко (Харатин, 66), Лунев (Кабаев, 72) - Юри (Сваток, 87).

Предупреждения: Степанюк - Сухоцкий, Прийма, Харатин, Юри. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро

"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Динамо Киев 5 13
2 Шахтер Донецк 5 12
3 Ворскла 5 10
4 Олимпик Донецк 4 8
5 Верес Ровно 5 6
6 Сталь Каменское 5 6
7 Мариуполь 4 5
8 Заря Луганск 5 5
9 Карпаты Львов 4 4
10 Александрия 5 3
11 Звезда Кропивницкий 5 2
12 Черноморец Одесса 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов