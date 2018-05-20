"Ворскла" обыграла "Зарю", став бронзовым призером УПЛ, "Верес" сыграл вничью с "Мариуполем"

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"Ворскла" обыграла "Зарю", став бронзовым призером УПЛ, "Верес" сыграл вничью с "Мариуполем"В заключительном 32-м туре УПЛ полтавская "Ворскла" дома обыграла луганскую "Зарю", что позволило ей занять итоговое третье место в турнирной таблице, а ровненский "Верес" на своем поле не смог обыграть "Мариуполь".

"Ворскла" - "Заря" - 2:0

Голы: Кулач, 66 - 1:0, Васин, 90+3 - 2:0.

"Верес" - "Мариуполь" - 1:1

Голы: Кожанов, 61 - 1:0, Диденко, 79 - 1:1.

Удаление: Симинин, 87 ("Верес").

Напомним, вчера "Динамо" обыграло "Шахтер". | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 32 75
2 Динамо Киев 32 73
3 Ворскла 32 49
4 Заря Луганск 32 43
5 Мариуполь 32 39
6 Верес Ровно 32 35
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