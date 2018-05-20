"Ворскла" обыграла "Зарю", став бронзовым призером УПЛ, "Верес" сыграл вничью с "Мариуполем"
В заключительном 32-м туре УПЛ полтавская "Ворскла" дома обыграла луганскую "Зарю", что позволило ей занять итоговое третье место в турнирной таблице, а ровненский "Верес" на своем поле не смог обыграть "Мариуполь".
"Ворскла" - "Заря" - 2:0
Голы: Кулач, 66 - 1:0, Васин, 90+3 - 2:0.
"Верес" - "Мариуполь" - 1:1
Голы: Кожанов, 61 - 1:0, Диденко, 79 - 1:1.
Удаление: Симинин, 87 ("Верес").
Напомним, вчера "Динамо" обыграло "Шахтер". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|32
|75
|2
|Динамо Киев
|32
|73
|3
|Ворскла
|32
|49
|4
|Заря Луганск
|32
|43
|5
|Мариуполь
|32
|39
|6
|Верес Ровно
|32
|35