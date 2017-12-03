"Ворскла" победила "Александрию", "Звезда" выиграла у "Стали"
Состоялись матчи 18-го тура чемпионата Украины. "Ворскла" на своем поле уверенно победила "Александрию", "Звезда" дома была сильнее "Стали". Матч "Карпаты" - "Олимпик" не был доигран из-за сложных погодных условий.
"Ворскла" Полтава - "Александрия" - 3:1 (2:0)
Голы: Кулач, 20 - 1:0, Коломоец, 42 - 2:0, Кобахидзе, 49 - 3:0, Гитченко, 90+2 - 3:1
"Звезда" Кропивницкий — "Сталь" Каменское - 1:0 (0:0)
Гол: Цюпа, 78 - 1:0
"Карпаты" Львов – "Олимпик" Донецк - 1:1 (1:1)
Голы: Мякушко, 42 - 1:0, Кравченко, 45+3 - 1:1
Матч был остановлен после первого тайма из-за снегопада и будет доигран 4 декабря.
Не пропустите: "Шахтёр" без проблем разобрался с "Вересом", "Черноморец" и "Заря" победителя не выявили. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Саутгейт прдолжит тренировать Англию после ЧМ-2018
-
Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018
-
Брат Месси арестован в Аргентине
-
Клинсман намерен возглавить сборную Австралии
-
Анчелотти рассказал о разногласиях с руководством "Баварии"
-
Вернер рассказал о несостоявшемся переходе в "Боруссию"
-
Ковач не думает о назначении в "Баварию"
-
Ярмоленко: "Благодарен богу и судьбе за то, что именно в таком возрасте я переехал в Европу"
-
Старридж сменит клуб уже этой зимой
-
В Аргентине снова разрушили статую Месси
-
Делф: "Команды, которые приезжают к нам в гости, только и занимаются тем, что паркуют автобус"
-
"Монпелье" - "Марсель" - 1:1 (обзор)
-
"Сампдория" - "Лацио" - 1:2 (обзор)
-
"Лас-Пальмас" - "Бетис" - 1:0 (обзор)
-
"Монпелье" и "Марсель" победителя не выявили
-
"Лацио" одержал выездную победу над "Сампдорией"
-
"Лас-Пальмас" переиграл "Бетис"
-
"Динамо" Киев - "Мариуполь" - 5:1 (обзор)
-
"Милан" хочет, чтобы Конте летом возглавил клуб
-
Погба может получить дисквалификацию на три игры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|18
|42
|2
|Динамо Киев
|17
|38
|3
|Ворскла
|18
|28
|4
|Верес Ровно
|18
|25
|5
|Олимпик Донецк
|17
|25
|6
|Заря Луганск
|18
|24
|7
|Мариуполь
|17
|20
|8
|Александрия
|18
|18
|9
|Звезда Кропивницкий
|18
|17
|10
|Черноморец Одесса
|18
|16
|11
|Карпаты Львов
|17
|14
|12
|Сталь Каменское
|18
|12