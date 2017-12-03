"Ворскла" победила "Александрию", "Звезда" выиграла у "Стали"

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"Ворскла" победила "Александрию", "Звезда" выиграла у "Стали"

Состоялись матчи 18-го тура чемпионата Украины. "Ворскла" на своем поле уверенно победила "Александрию", "Звезда" дома была сильнее "Стали". Матч "Карпаты" - "Олимпик" не был доигран из-за сложных погодных условий.

"Ворскла" Полтава - "Александрия" - 3:1 (2:0)
Голы: Кулач, 20 - 1:0, Коломоец, 42 - 2:0, Кобахидзе, 49 - 3:0, Гитченко, 90+2 - 3:1

"Звезда" Кропивницкий — "Сталь" Каменское - 1:0 (0:0)
Гол: Цюпа, 78 - 1:0

"Карпаты" Львов – "Олимпик" Донецк - 1:1 (1:1)
Голы: Мякушко, 42 - 1:0, Кравченко, 45+3 - 1:1

Матч был остановлен после первого тайма из-за снегопада и будет доигран 4 декабря.

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 18 42
2 Динамо Киев 17 38
3 Ворскла 18 28
4 Верес Ровно 18 25
5 Олимпик Донецк 17 25
6 Заря Луганск 18 24
7 Мариуполь 17 20
8 Александрия 18 18
9 Звезда Кропивницкий 18 17
10 Черноморец Одесса 18 16
11 Карпаты Львов 17 14
12 Сталь Каменское 18 12
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