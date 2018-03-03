"Ворскла" побеждает "Черноморец"

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"Ворскла" побеждает "Черноморец"

В рамках 22-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" дома взяла верх над одесским "Черноморцем".

"Ворскла" - "Черноморец" - 2:1

Голы: Коломоец, 17 - 1:0, Зубейко, 44 (автогол) - 2:0, Бамба, 78 - 2:1.

"Ворскла": Шуст, Пердута, Чеснаков, Даллку, Ребенок, Скляр, Шарпар, Кобахидзе (Арабидзе, 85), Кулач, Кадимян (Сакив, 90), Коломоец (Одарюк, 25).

"Черноморец": Новак (Безрук, 28), Зубейко, Мамаду, Жунич, Люлька, Бамба (Матяж, 79), Бобко, Чорний, Гути (Семенив, 71), Третьяков, Сильвио.

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2 Динамо Киев 21 42
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 21 33
5 Верес Ровно 21 29
6 Мариуполь 21 29
7 Олимпик Донецк 21 28
8 Александрия 21 22
9 Карпаты Львов 21 19
10 Звезда Кропивницкий 21 18
11 Черноморец Одесса 22 18
12 Сталь Каменское 21 15
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