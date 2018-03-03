"Ворскла" побеждает "Черноморец"
В рамках 22-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" дома взяла верх над одесским "Черноморцем".
"Ворскла" - "Черноморец" - 2:1
Голы: Коломоец, 17 - 1:0, Зубейко, 44 (автогол) - 2:0, Бамба, 78 - 2:1.
"Ворскла": Шуст, Пердута, Чеснаков, Даллку, Ребенок, Скляр, Шарпар, Кобахидзе (Арабидзе, 85), Кулач, Кадимян (Сакив, 90), Коломоец (Одарюк, 25).
"Черноморец": Новак (Безрук, 28), Зубейко, Мамаду, Жунич, Люлька, Бамба (Матяж, 79), Бобко, Чорний, Гути (Семенив, 71), Третьяков, Сильвио.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|48
|2
|Динамо Киев
|21
|42
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|21
|33
|5
|Верес Ровно
|21
|29
|6
|Мариуполь
|21
|29
|7
|Олимпик Донецк
|21
|28
|8
|Александрия
|21
|22
|9
|Карпаты Львов
|21
|19
|10
|Звезда Кропивницкий
|21
|18
|11
|Черноморец Одесса
|22
|18
|12
|Сталь Каменское
|21
|15