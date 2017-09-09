"Ворскла" поделила очки с "Олимпиком"
В матче 8-го тура украинской Премьер-Лиги полтавская "Ворскла" на своем поле поделила очки с донецким "Олимпиком".
"Ворскла" - "Олимпик" - 1:1
Голы: Кравченко, 1 - 1:0, Моха, 27 - 1:1 (пенальти).
Напомним, ранее "Шахтер" обыграл "Зарю".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|8
|21
|2
|Ворскла
|8
|17
|3
|Динамо Киев
|6
|16
|4
|Олимпик Донецк
|8
|13
|5
|Верес Ровно
|7
|9
|6
|Мариуполь
|6
|8
|7
|Заря Луганск
|8
|8
|8
|Звезда Кропивницкий
|7
|8
|9
|Сталь Каменское
|7
|6
|10
|Карпаты Львов
|7
|6
|11
|Александрия
|7
|4
|12
|Черноморец Одесса
|7
|1