"Ворскла" поделила очки с "Олимпиком"

Теги ворсклаолимпик донецк

"Ворскла" поделила очки с "Олимпиком"В матче 8-го тура украинской Премьер-Лиги полтавская "Ворскла" на своем поле поделила очки с донецким "Олимпиком".

"Ворскла" - "Олимпик" - 1:1

Голы: Кравченко, 1 - 1:0, Моха, 27 - 1:1 (пенальти).

Напомним, ранее "Шахтер" обыграл "Зарю"

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 8 21
2 Ворскла 8 17
3 Динамо Киев 6 16
4 Олимпик Донецк 8 13
5 Верес Ровно 7 9
6 Мариуполь 6 8
7 Заря Луганск 8 8
8 Звезда Кропивницкий 7 8
9 Сталь Каменское 7 6
10 Карпаты Львов 7 6
11 Александрия 7 4
12 Черноморец Одесса 7 1
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