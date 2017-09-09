"Ворскла" поделила очки с "Олимпиком"

В матче 8-го тура украинской Премьер-Лиги полтавская "Ворскла" на своем поле поделила очки с донецким "Олимпиком".

"Ворскла" - "Олимпик" - 1:1

Голы: Кравченко, 1 - 1:0, Моха, 27 - 1:1 (пенальти).

Напомним, ранее "Шахтер" обыграл "Зарю".