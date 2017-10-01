"Ворскла" разгромила "Черноморец"

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"Ворскла" разгромила "Черноморец"В матче 11-го тура украинской Премьер-Лиги полтавская "Ворскла" на выезде разгромила одесский "Черноморец".

"Черноморец" - "Ворскла" - 0:3

Голы: Кулач, 35 - 0:1, Кадимян, 76 - 0:2, Коломоец, 80 - 0:3.

Напомним, вчера "Александрия" сыграла вничью со "Звездой". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 11 28
2 Динамо Киев 10 24
3 Ворскла 11 21
4 Верес Ровно 11 17
5 Олимпик Донецк 11 17
6 Мариуполь 10 15
7 Заря Луганск 11 11
8 Александрия 11 9
9 Звезда Кропивницкий 11 9
10 Сталь Каменское 11 8
11 Карпаты Львов 11 8
12 Черноморец Одесса 11 6
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