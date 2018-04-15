"Ворскла" разгромила "Зарю", "Карпаты" обыграли "Сталь"
В рамках 27-го тура украинской Премьер-Лиги полтавская "Ворскла" в рамках чемпионской группы в гостях разгромила луганскую "Зарю", а львовские "Карпаты" также на выезде группы вылета обыграли "Сталь" из Каменского.
"Заря" - "Ворскла" - 0:3
Голы: Чеснаков, 50 - 0:1, Кулач, 73 - 0:2, Сергийчук, 90+2 - 0:3.
"Сталь" - "Карпаты" - 0:1
Гол: Карраскаль, 34 - 0:1.
Удаление: Грачев, 76 ("Сталь").
Напомним, вчера "Динамо" взяло верх над "Шахтером". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|51
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
|33
|5
|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
|32
|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
|22
|23
|9
|Звезда Кропивницкий
|22
|19
|10
|Карпаты Львов
|22
|19
|11
|Черноморец Одесса
|22
|18
|12
|Сталь Каменское
|22
|15