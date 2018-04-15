"Ворскла" разгромила "Зарю", "Карпаты" обыграли "Сталь"

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"Ворскла" разгромила "Зарю", "Карпаты" обыграли "Сталь"В рамках 27-го тура украинской Премьер-Лиги полтавская "Ворскла" в рамках чемпионской группы в гостях разгромила луганскую "Зарю", а львовские "Карпаты" также на выезде группы вылета обыграли "Сталь" из Каменского.

"Заря" - "Ворскла" - 0:3

Голы: Чеснаков, 50 - 0:1, Кулач, 73 - 0:2, Сергийчук, 90+2 - 0:3.

"Сталь" - "Карпаты" - 0:1

Гол: Карраскаль, 34 - 0:1.

Удаление: Грачев, 76 ("Сталь").

Напомним, вчера "Динамо" взяло верх над "Шахтером". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 22 51
2 Динамо Киев 22 45
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 22 23
9 Звезда Кропивницкий 22 19
10 Карпаты Львов 22 19
11 Черноморец Одесса 22 18
12 Сталь Каменское 22 15
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