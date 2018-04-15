"Ворскла" разгромила "Зарю", "Карпаты" обыграли "Сталь"

В рамках 27-го тура украинской Премьер-Лиги полтавская "Ворскла" в рамках чемпионской группы в гостях разгромила луганскую "Зарю", а львовские "Карпаты" также на выезде группы вылета обыграли "Сталь" из Каменского.

"Заря" - "Ворскла" - 0:3

Голы: Чеснаков, 50 - 0:1, Кулач, 73 - 0:2, Сергийчук, 90+2 - 0:3.

"Сталь" - "Карпаты" - 0:1

Гол: Карраскаль, 34 - 0:1.

Удаление: Грачев, 76 ("Сталь").

Напомним, вчера "Динамо" взяло верх над "Шахтером". | soccernews.ru