"Ворскла" - "Шахтер" - 0:3 (обзор)

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"Ворскла" - "Шахтер" - 0:3 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата Украины между "Ворсклой" и "Шахтером".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 22 51
2 Динамо Киев 22 45
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 22 23
9 Звезда Кропивницкий 22 19
10 Карпаты Львов 22 19
11 Черноморец Одесса 22 18
12 Сталь Каменское 22 15
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