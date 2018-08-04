"Ворскла" сильнее "Львова", "Заря" сыграла вничью с "Черноморцем"

В субботу состоялись два матча третьего тура чемпионата Украины. "Ворскла" одержала минимальную победу над "Львовом", а "Заря" расписала мировую с "Черноморцем".

"Ворскла" - "Львов" - 1:0

Гол: Карека, 83 - 1:0.

"Ворскла": Шуст, Пердута, Мартыненко, Чижов (Чеснаков, 52), Ребенок, Кравченко, Шарпар, Кобахидзе, Кулач (Карека, 70), Кадимян (Габелок, 80), Коломоец.

"Львов": Бандура, Парамонов, Адамюк, Голиков, Воронин, Каленчук, Приймак, Панамби (Янчак, 67), Аугусто (Сезар, 78), Западня (Тейлор, 66), Бруно.

Удаления: Голиков (89), Коломоец (90).



"Заря" - "Черноморец" - 1:1

Голы: Рафаэль, 23 - 1:0, Савченко, 59 - 1:1.

"Заря": Махарадзе, Каменюка, Сваток, Вернидуб, Чеберко, Гордиенко, Арвеладзе (Харатин, 54), Караваев, Силас, Хомченовский (Кабаев, 63), Рафаэль (Леднев, 80).

"Черноморец": Литовченко, Романюк, Рыжук, Грачев, Трубочкин (Ярмоленко, 84), Савченко (Карноза, 90), Смирнов, Татарков (Леонов, 82), Бабенко, Чорний, Штогрин.

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