"Ворскла" спасла ничью в матче с "Зарей", "Карпаты" и "Черноморец" разошлись миром

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"Ворскла" спасла ничью в матче с "Зарей", "Карпаты" и "Черноморец" разошлись миром

В рамках десятого тура чемпионата Украины состоялись ещё два матча. "Заря" в гостях упустила победу над "Ворсклой", а "Карпаты" сыграли вничью с "Черноморцем".

"Ворскла" - "Заря" - 1:1

Голы: Опанасенко, 44 - 0:1, Коломоец, 89 - 1:1. 

"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Чижов, Даллку, Матвиенко, Скляр (Кулач, 76), Чеснаков, Кадимян (Одарюк, 86), Шарпар, Ребенок, Коломоец.

"Заря": Лунин, Опанасенко, Сваток, Гордиенко (Силас, 71), Сухоцкий, Харатин, Гречишкин, Бабенко, Караваев, Лунев, Громов (Майборода, 83).


"Карпаты" - "Черноморец" - 1:1

Голы: Гладкий, 6 (пенальти) - 1:0, Хобленко, 30 - 1:1.

"Карпаты": Мысак, Ксенз, Лобай, Нестеров, Перейра (Кортеджано, 46), Голодюк, Худобяк, Гуцуляк (Мемешев, 69), Ди Франко (Акулинин, 88), Мякушко, Гладкий.

"Черноморец": Гутор, Зубейко, Жунич, Ваг, Люлька (Татарков, 67), Мартыненко, Алассан, Васин, Политыло, Бамба (Ориховский, 59), Хобленко (Третьяков, 84).

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1 Шахтер Донецк 10 25
2 Динамо Киев 9 23
3 Ворскла 10 18
4 Верес Ровно 10 16
5 Мариуполь 9 15
6 Олимпик Донецк 10 14
7 Заря Луганск 10 10
8 Александрия 10 8
9 Звезда Кропивницкий 10 8
10 Карпаты Львов 10 8
11 Сталь Каменское 10 7
12 Черноморец Одесса 10 6
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