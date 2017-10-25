"Ворскла" в дополнительное время обыграла "Олимпик" и вышла в 1/4 финала кубка Украины

Теги ворсклаолимпик донецк

"Ворскла" в дополнительное время обыграла "Олимпик" и вышла в 1/4 финала кубка УкраиныПолтавская "Ворскла", в дополнительное время обыгравшая донецкий "Олимпик", вышла в 1/4 финала кубка Украины.

"Ворскла" - "Олимпик" - 0:0, доп. вр. - 2:0

Голы: Шарпар, 104 - 1:0, Кулач, 109 - 2:0.

Напомним, ранее в четвертьфинал кубка вышел "Мариуполь". | soccernews.ru

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