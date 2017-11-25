"Ворскла" в меньшинстве добыла победу над "Мариуполем"

В рамках 17-го тура чемпионата Украины "Ворскла", играя почти весь второй тайм в меньшинстве, в гостях сумела обыграть "Мариуполь".

"Мариуполь" - "Ворскла" - 0:1

Гол: Шарпар, 79 - 0:1.

"Мариуполь": Худжамов, Кирюханцев, Яворский, Вакуленко, Неплях, Танковский (Тотовицкий, 46), Белый, Кожанов (Чурко, 65), Мишнев, Болбат (Борячук, 70), Фомин.

"Ворскла": Шуст, Пердута, Даллку, Чижов, Матвиенко, Скляр, Чеснаков, Кобахидзе (Одарюк, 62), Шарпар (Сапай, 90), Ребенок, Коломоец (Кравченко, 73).

Удаление: Скляр (55).

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