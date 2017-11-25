"Ворскла" в меньшинстве добыла победу над "Мариуполем"

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"Ворскла" в меньшинстве добыла победу над "Мариуполем"

В рамках 17-го тура чемпионата Украины "Ворскла", играя почти весь второй тайм в меньшинстве, в гостях сумела обыграть "Мариуполь".

"Мариуполь" - "Ворскла" - 0:1

Гол: Шарпар, 79 - 0:1.

"Мариуполь": Худжамов, Кирюханцев, Яворский, Вакуленко, Неплях, Танковский (Тотовицкий, 46), Белый, Кожанов (Чурко, 65), Мишнев, Болбат (Борячук, 70), Фомин.

"Ворскла": Шуст, Пердута, Даллку, Чижов, Матвиенко, Скляр, Чеснаков, Кобахидзе (Одарюк, 62), Шарпар (Сапай, 90), Ребенок, Коломоец (Кравченко, 73).

Удаление: Скляр (55).

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2 Динамо Киев 15 32
3 Олимпик Донецк 17 25
4 Ворскла 17 25
5 Верес Ровно 16 22
6 Заря Луганск 16 20
7 Мариуполь 16 20
8 Александрия 16 15
9 Черноморец Одесса 16 15
10 Звезда Кропивницкий 16 14
11 Карпаты Львов 16 14
12 Сталь Каменское 16 12
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