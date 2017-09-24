"Ворскла" - "Заря" - 1:1, "Карпаты" - "Черноморец" - 1:1 (обзоры)
Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей десятого тура чемпионата Украины.
"Ворскла" - "Заря" - 1:1
"Карпаты" - "Черноморец" - 1:1
Не пропустите: "Ворскла" спасла ничью в матче с "Зарей", "Карпаты" и "Черноморец" разошлись миром. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|10
|25
|2
|Динамо Киев
|9
|23
|3
|Ворскла
|10
|18
|4
|Верес Ровно
|10
|16
|5
|Мариуполь
|9
|15
|6
|Олимпик Донецк
|10
|14
|7
|Заря Луганск
|10
|10
|8
|Александрия
|10
|8
|9
|Звезда Кропивницкий
|10
|8
|10
|Карпаты Львов
|10
|8
|11
|Сталь Каменское
|10
|7
|12
|Черноморец Одесса
|10
|6