Воры обокрали квартиру Рияда Махреза на крупную сумму

В Манчестере обокрали квартиру алжирского полузащитника "Манчестера Сити" Рияда Махреза, сообщает The Sun

По сведениям издания, злоумышленники украли дорогие часы, браслеты, наличные, а также коллекцию редких футбольных джерси. Общая стоимость ущерба превысила 600 тысяч евро.

29-летний Махрез выступает за "Манчестер Сити" с 2018 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за "горожан" 37 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с английским клубом действует до лета 2023 года.

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