Воры обокрали квартиру Рияда Махреза на крупную сумму

Теги рияд махрезманчестер сити

Воры обокрали квартиру Рияда Махреза на крупную сумму

В Манчестере обокрали квартиру алжирского полузащитника "Манчестера Сити" Рияда Махреза, сообщает The Sun

По сведениям издания, злоумышленники украли дорогие часы, браслеты, наличные, а также коллекцию редких футбольных джерси. Общая стоимость ущерба превысила 600 тысяч евро. 

29-летний Махрез выступает за "Манчестер Сити" с 2018 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за "горожан" 37 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с английским клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Компани отказался войти в тренерский штаб "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ выкупил трансфер Мауро Икарди

ПСЖ выкупил трансфер Мауро Икарди

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов