Воры украли золотую медаль Евро-2016 у автора "золотого гола" турнира

Теги эдер маседупортугалия

Воры украли золотую медаль Евро-2016 у автора "золотого гола" турнира

Португальский нападающий Эдер, забивший победный гол в финале Евро-2016, заявил, что у него украли золотую медаль того турнира.

"Моя чемпионская медаль хранилась в специальной красивой коробке. Она была мне очень дорога, но в мой дом проникли воры и унесли ее.

К сожалению, у не участвовал в Чемпионате Мира-2018. Считаю, что сборная Португалии заслуживала победу над Уругваем", - приводят слова Эдера Desporto.

Напомним, что в минувшем сезоне Эдер выступал за "Локомотив" и в его составе стал чемпионом России.

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