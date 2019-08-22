Восемь европейских топ-клубов ведут борьбу за Хавертца
Полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хавертц привлёк внимание целой группы грандов европейского футбола.
Как сообщает Sport1, за перспективным немцем охотятся сразу восемь клубов. Это "Реал", "Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Арсенал".
"Фармацевты" требуют за свою главную звезду не менее 100 миллионов евро, рассчитывая совершить рекордную продажу в собственной истории.
Хавертц - воспитанник "Байера". За основную команду хавбек дебютировал в октябре 2016 года, с тех пор сыграл 107 матчей, забил 30 голов и сделал 22 ассиста.
Рыночная стоимость 20-летнего футболиста оценивается в 90 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|1
|3
|2
|РБ Лейпциг
|1
|3
|3
|Фрайбург
|1
|3
|4
|Фортуна Дюссельдорф
|1
|3
|5
|Байер Леверкузен
|1
|3
|6
|Вольфсбург
|1
|3
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|1
|3
|8
|Герта
|1
|1
|9
|Бавария Мюнхен
|1
|1
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|1
|1
|11
|Шальке
|1
|1
|12
|Падерборн
|1
|0
|13
|Кельн
|1
|0
|14
|Хоффенхайм
|1
|0
|15
|Вердер Бремен
|1
|0
|16
|Майнц 05
|1
|0
|17
|Аугсбург
|1
|0
|18
|Унион Берлин
|1
|0