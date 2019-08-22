Восемь европейских топ-клубов ведут борьбу за Хавертца

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Восемь европейских топ-клубов ведут борьбу за Хавертца

Полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хавертц привлёк внимание целой группы грандов европейского футбола.

Как сообщает Sport1, за перспективным немцем охотятся сразу восемь клубов. Это "Реал", "Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Арсенал".

"Фармацевты" требуют за свою главную звезду не менее 100 миллионов евро, рассчитывая совершить рекордную продажу в собственной истории.

Хавертц - воспитанник "Байера". За основную команду хавбек дебютировал в октябре 2016 года, с тех пор сыграл 107 матчей, забил 30 голов и сделал 22 ассиста.

Рыночная стоимость 20-летнего футболиста оценивается в 90 миллионов евро.

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