Восемь футболистов "Спартака" не участвовали в тренировке перед игрой против "Урала"

Теги квинси промесспартак москваджано ананидзеденис глушаков

Восемь футболистов "Спартака" не участвовали в тренировке перед игрой против "Урала"

Восемь игроков "Спартака" пропустили тренировку перед игрой против "Урала".

В тренировке не участвовали Артем Ребров, Артем Тимофеев, Георгий Тигиев, Денис Глушаков, Джано Ананидзе, Зе Луиш, Квинси Промес и Роман Зобнин.

Игра между "Спартаком" и "Уралом" пройдет завтра в 19:00.

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