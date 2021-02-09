Восемь игроков "Барселоны" пропустят матч с "Севильей" в Кубке Испании

Теги барселонасевильямиралем пьяничфилиппе коутиньожерар пике

Восемь игроков "Барселоны" пропустят матч с "Севильей" в Кубке Испании

"Барселона" понесла серьезные кадровые потери перед первым матчем 1/2 финала Кубка Испании с "Севильей", сообщает официальный сайт клуба.

Из-за проблем со здоровьем поединок пропустят защитники Рональд Араухо, Серджи Роберто, Жерар Пике и Серджиньо Дест, полузащитники Филиппе Коутиньо и Миралем Пьянич, а также нападающие Мартин Брэйтуэйт и Ансу Фати.

Матч "Севилья" - "Барселона" состоится завтра, 10 февраля. Поединок пройдет в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", и начнется в 23:00 мск.

Не пропустите: Месси находится в шаге от очередного рекорда Примеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба принес "Зениту" победу в матче со сборной Иордании

Дзюба принес "Зениту" победу в матче со сборной Иордании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов