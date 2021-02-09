Восемь игроков "Барселоны" пропустят матч с "Севильей" в Кубке Испании

"Барселона" понесла серьезные кадровые потери перед первым матчем 1/2 финала Кубка Испании с "Севильей", сообщает официальный сайт клуба.

Из-за проблем со здоровьем поединок пропустят защитники Рональд Араухо, Серджи Роберто, Жерар Пике и Серджиньо Дест, полузащитники Филиппе Коутиньо и Миралем Пьянич, а также нападающие Мартин Брэйтуэйт и Ансу Фати.

Матч "Севилья" - "Барселона" состоится завтра, 10 февраля. Поединок пройдет в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", и начнется в 23:00 мск.

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