Восемь игроков "Барселоны" вошли в символическую сборную первого круга Ла Лиги по версии Marca

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Восемь игроков "Барселоны" вошли в символическую сборную первого круга Ла Лиги по версии Marca

Marca по результатам голосования среди читателей определила символическую сборную первого круга Ла Лиги.

Стоит отметить, что восемь мест из 11 в ней заняли футболисты "Барселоны".

вратарь: тер Штеген ("Барселона")

защитники: Альба ("Барселона"), Умтити ("Барселона"), Пике ("Барселона"), Одриосола ("Реал Сосьедад")

полузащитники: Парехо ("Валенсия"), Бускетс ("Барселона"), Иньеста ("Барселона")

нападающие: Месси ("Барселона"), Суарес ("Барселона"), Гедеш ("Валенсия")

Не пропустите: Месси - лучший игрок первого круга Ла Лиги по версии Marca. | http://soccernews.ru

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