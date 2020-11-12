Восемь игроков киевского "Динамо" выздоровели от коронавируса

Восемь футболистов киевского "Динамо" выздоровели от коронавируса, сообщает официальный сайт украинского клуба.

В "Динамо" состоялось очередное тестирование на коронавирус. Отрицательные тесты были выявлены у ранее заболевших вратарей Дениса Бойко и Георгия Бущана, защитников Виталия Миколенко, Александра Караваева и Тудора Белуцэ, хавбеков Николая Шапаренко и Георгия Цитаишвили, а также нападающего Миккеля Дуэлунда.

При этом положительный результаты показали тесты полузащитников Александра Андриевского и Артема Шабанова.

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