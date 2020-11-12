Восемь игроков киевского "Динамо" выздоровели от коронавируса
Восемь футболистов киевского "Динамо" выздоровели от коронавируса, сообщает официальный сайт украинского клуба.
В "Динамо" состоялось очередное тестирование на коронавирус. Отрицательные тесты были выявлены у ранее заболевших вратарей Дениса Бойко и Георгия Бущана, защитников Виталия Миколенко, Александра Караваева и Тудора Белуцэ, хавбеков Николая Шапаренко и Георгия Цитаишвили, а также нападающего Миккеля Дуэлунда.
При этом положительный результаты показали тесты полузащитников Александра Андриевского и Артема Шабанова.
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|Команда
|М
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|21
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|Динамо Киев
|22
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|Заря Луганск
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|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13