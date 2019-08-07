Восемь игроков "Реала" пропустят товарищеский матч с "Ред Булл Зальцбургом"
Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на товарищеский матч с "Ред Булл Зальцбургом".
Вне состава "бланкос" оказались сразу 8 футболистов - это Хамес Родригес, Гарет Бэйл, Мариано Диас (по решению наставника), Родриго Гоэс, Такефуса Кубо (работают с Кастильей), Ферлан Менди, Браим Диас и Марко Асенсио (травмированы).
Вратари: Тибо Куртуа, Кейлор Навас, Андрей Лунин;
Защитники: Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Эдер Милитао, Марсело, Альваро Одриосола, Адри де ла Фуэнте;
Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Иско, Федерико Вальверде, Эдер Азар, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор;
Нападающие: Карим Бензема, Лука Йович.
Напомним, что "Реал" сыграет с "Ред Булл Зальцбургом" сегодня в Австрии. Начало матча - 20:00 по московскому времени.
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