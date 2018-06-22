Восемь игроков сборной Аргентины могут завершить международную карьеру после ЧМ-2018

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Восемь игроков сборной Аргентины могут завершить международную карьеру после ЧМ-2018

Сразу восемь игроков сборной Аргентины могут завершить международную карьеру после Чемпионата Мира 2018 года.

Так, над уходом из национальной команды раздумывают Маркос Рохо, Хавьер Маскерано, Эвер Банега, Лукас Билья, Анхель Ди Мария, Серхио Агуэро, Гонсало Игуаин и Лионель Месси.

Напомним, что "альбиселесте" пока провально выступают на ЧМ-2018 и рискуют не выйти из группы.

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