Восемь игроков "Ювентуса" находятся в лазарете перед матчем с "Лацио"

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Восемь игроков "Ювентуса" находятся в лазарете перед матчем с "Лацио"

"Ювентус" несет потери перед матчем 8-го тура чемпионата Италии против "Лацио", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в составе своих сборных получили травмы полузащитник Миралем Пьянич, форвард Марио Манджукич и защитник Андреа Бардзальи. Кроме того, в лазарете туринцев находятся игроки обороны Бенедикт Хеведес и Маттиа Де Шильо, а также хавбеки Клаудио Маркизио, Сами Хедира и Марко Пьяца.

Матч "Ювентус" – "Лацио" состоится в субботу, 14 октября и начнется в 19.00 мск.

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