Восемь клубов поспорят за Фалькао

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Восемь клубов поспорят за Фалькао

Форвард "Монако" Радамель Фалькао, скорее всего, сменит команду во время летнего трансферного окна, сообщает испанская пресса.

В услугах 33-летнего футболиста заинтересованы сразу восемь клубов. 

Так, на колумбийца претендуют "Лилль", "Интер", "Валенсия", "Севилья", "Бетис", "Хетафе", "Ривер Плейт" и неназванный китайский клуб.

Стоимость Фалькао оценивается в 12 миллионов евро, однако "Монако" вряд ли отпустит его дешевле, чем за 20 миллионов.

В текущем сезоне нападающий сыграл за монегасков 37 матчей, забил 15 голов и сделал 2 ассиста.

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