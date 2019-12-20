Восемь клубов ведут борьбу за Винисиуса Жуниора
Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор пользуется серьёзным спросом на европейском трансферном рынке.
По информации El Desmarque, 19-летний футболист входит в сферу интересов сразу восьми клубов из Англии, Италии и Франции.
За бразильца ведут борьбу "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон", ПСЖ, "Рома" и "Интер".
В текущем сезоне Винисиус сыграл за "Реал" 14 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 70 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Кристал Пэлас
|17
|23
|10
|Арсенал Лондон
|17
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9