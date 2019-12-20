Восемь клубов ведут борьбу за Винисиуса Жуниора

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор пользуется серьёзным спросом на европейском трансферном рынке.

По информации El Desmarque, 19-летний футболист входит в сферу интересов сразу восьми клубов из Англии, Италии и Франции.

За бразильца ведут борьбу "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон", ПСЖ, "Рома" и "Интер".

В текущем сезоне Винисиус сыграл за "Реал" 14 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 70 миллионов евро.

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