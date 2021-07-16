Восемь судей исключили из списка РПЛ за последний год

Исполком РФС одобрил список арбитров на первую половину грядущего сезона РПЛ.

Матчи чемпионата России смогут обслуживать 19 судей. Между тем, за последний год 8 рефери лишились права работать в высшем дивизионе.

Так, по разным причинам из списка РПЛ были убраны Алексей Еськов, Михаил Вилков, Станислав Васильев, Сергей Лапочкин, Николай Волошин, Роман Галимов, Евгений Турбин и Анатолий Жабченко.

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