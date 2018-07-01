Восемнадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 1 июля

Теги россияиспанияданияхорватияжерар пикефаузи гуламмарио пашалич

Восемнадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 1 июля

На дворе восемнадцатый день Чемпионата Мира и он обещает быть не менее ярким, чем предыдущий семнадцатый. Сегодня свой матч плей-офф сыграет сборная России - подопечным Станислава Черчесова предстоит сложное испытание в лице грозных испанцев. Эта встреча состоится в Москве в пять часов вечера.

Читайте: Статистика не в нашу пользу: Испания и Россия поспорят за путевку в четвертьфинал 

А в 21:00 по московскому времени в Нижнем Новгороде силами померяются сборные Хорватии и Дании. "Шашечные" и "алая гвардия" разыграют четвёртую путёвку в четвертьфинал ЧМ-2018 и соответственно определят соперника для победителя пары Испания - Россия.

Читайте: Продолжить победную поступь: Хорватия сразится с Данией   

Также сегодня должна проясниться ситуация с травмами защитника "Барселоны" и сборной Испании Жерара Пике и фулбека "Наполи" Фаузи Гулама.

Что касается трансферов, то в воскресенье можно ожидать подтверждение аренды "Фиорентиной" Марио Пашалича.

В завершении нашего обзора рекомендуем Вам посмотреть подборку лучших голов июня.

Также воспользуйтесь возможностью поучаствовать в турнире прогнозов к Чемпионату Мира. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 7 тура

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 7 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов