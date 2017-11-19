Восьмая подряд победа "летучих мышей": "Валенсия" обыгрывает "Эспаньол"
После ничейного результата в матче мадридских "Реала" и "Атлетико", "Валенсия" имела все шансы оторваться от данных команд, являющихся ее основным преследователем. В соперниках у подопечных Марселино значился "Эспаньол", который располагался в нижней части турнирной таблицы. Букмекеры ни одной из команды не давали статус явного фаворита матча, оценивая шансы каталонцев и валенсийцев примерно как равные. В запасе начал матч лучший бомбардир "летучих мышей" – Симоне Дзадза, возможно, не оправился итальянец от недавней травмы, либо на решение тренера повлиял его недавний конфликт с форвардом.
С первых минут "Валенсия" завладела преимуществом, и вскоре раз за разом стала тревожить голкипера хозяев Лопеса, но по-настоящему опасных ударов не было. Постепенно "Эспаньол" выровнял игру, переместив все действия в центр поля, и пытаясь наладить свои атакующие порывы. В одном из моментов Пьятти опасно выстрелил в ближнюю девятку с правого края штрафной, но немного не попал в створ.
В целом, обе команды осторожничали, выжидая ошибки друг друга, но каких дивидендов это им не приносило. На исходе получаса хозяева все же дождались своего шанса: ошиблись защитники "Валенсии", позволив Пьятти пробить с разворота в створ ворот Нето, но последний свою команду выручил. Вскоре Гарсия ворвался в штрафную и, убрав на замахе Паулисту, пробивал с левой по воротам гостей, но голкипер правильно выбрал позицию и забрал мяч в руки.
Стала раскрываться игра к перерыву, причем намного опаснее действовал "Эспаньол": незадолго до свистка Морено, после подачи с левого фланга, нанес опаснейший удар в угол гостевых ворот, и только штанга спасла "летучих мышей" от гола. Был еще опасный выстрел Дардера с линии штрафной, после которого сфера пролетела рядом со стойкой.
Второй тайм также активнее начали гости, но более редкие атаки "Эспаньола" были куда опаснее. У "Валенсии" игра совсем уж не ладилась: лишь в последний момент защитники команды спасали команду от назревающего гола, а вблизи чужих ворот "летучие мыши" ошибались практически в каждой второй передаче.
Вроде как под диктовку хозяев проходил матч, но "Валенсия" в привычно стиле перевернула его ход. В середине тайма, после неудачного выноса мяча хозяевами, Кондогбиа подхватил сферу на подступах к штрафной и великолепным обводящим ударом переиграл Лопеса – 0:1. Пока хозяева приходили в себя, второй гол чуть не влетел в их ворота, но удар Родриго с острого угла с трудом парировал голкипер.
После пропущенного гола каталонцы потерялись на поле, в то время как гости раз за разом убегали в опасные контратаки. И за семь минут до конца основного времени Санти Мина подкараулил ошибку защитника хозяев, неудачно скинувшего снаряд своему голкиперу, и отправил мяч в сетку – 0:2. Трудовая и, возможно, не самая логичная победа "Валенсии" еще больше укрепляет их позиции в Примере.
"Эспаньол" – "Валенсия" – 0:2
Голы: Кондогбиа, 67 - 0:1, Мина, 83 – 0:2
"Эспаньол": Лопес, Лопес Сильва, Налдо, Кариколь, Санчес, Хави Фуэго, Дардер, Пьятти (Перес, 74), Гарсия, Морено, Баптистао (Хурадо, 15).
"Валенсия": Нето, Габриэл, Мурильо (Гарай, 66), Тони Лато (Гедеш, 61), Гайя, Перейра (Солер, 80), Кондогбиа, Парехо, Монтойя, Санти Мина, Родриго.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|34
|2
|Валенсия
|12
|30
|3
|Реал Мадрид
|12
|24
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|24
|5
|Севилья
|12
|22
|6
|Вильярреал
|11
|20
|7
|Реал Сосьедад
|12
|18
|8
|Бетис
|11
|17
|9
|Леганес
|12
|17
|10
|Хетафе
|12
|16
|11
|Жирона
|12
|16
|12
|Сельта Виго
|12
|14
|13
|Эспаньол
|12
|13
|14
|Леванте
|11
|12
|15
|Атлетик Бильбао
|11
|11
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|12
|11
|17
|Эйбар
|11
|8
|18
|Малага
|12
|7
|19
|Алавес
|12
|6
|20
|Лас Пальмас
|11
|6