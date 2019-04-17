Восьмилетний болельщик: "Дорогой Лео Месси, подари мне свою футболку до того, как отправишься обратно в космос"

На трибунах стадиона "Камп Ноу" во время четвертьфинального матча Лиги чемпионов "Барселоны" с "Манчестер Юнайтед" (3:0) появился плакат с просьбой к капитану каталонцев Лионелю Месси.

"Дорогой Лео Месси, подари мне свою футболку до того, как отправишься обратно в космос. Сегодня мне исполнятся 8 лет", - написано на плакате.

В этой встрече аргентинец отметился 2 голами и помог команде победить.

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