Восьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 21 июня

Сегодня, 20 июня, на Чемпионате Мира в России состоятся очередные игры второго тура группового этапа. Так, сборная Дании сыграет с Австралией, Франция сразится с Перу, а в заключительной игре дня встретятся команды Аргентины и Хорватии.

В предвкушении последней встречи дня Иван Ракитич уже сделал заявление, как и Хорхе Сампаоли, высказавшийся по составу своей команды и сравнивший Месси с Марадоной. В свою очередь Ковачич поведал, как его команда собирается нейтрализовать главную аргентинскую звезду.

На клубном уровне сегодня может быть, наконец, официально закрыт переход Жоржиньо из "Наполи" в "Манчестер Сити", а также Андрея Лунина из "Зари" в "Реал" и Раджи Наингголана из "Ромы" в "Интер".

Также не забывайте оставлять свои прогнозы на нашем сайте. Верно угаданные результаты помогут Вам выиграть ценные призы. | soccernews.ru