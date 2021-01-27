Воспитанник "Арсенала" получил тюремный срок за секс с несовершеннолетней

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Воспитанник "Арсенала" получил тюремный срок за секс с несовершеннолетней

Воспитанник лондонского "Арсенала", выступавший за "Брэдфорд Сити", Тайрелл Робинсон осужден на 3,5 года тюрьмы за секс с несовершеннолетней девушкой, сообщает Yorkshire Post.

По сведениям издания, инцидент произошел в 2018 году. Тогда 19-летний Робинсон переспал с 14-летней. Кроме того, он сфотографировал своего друга в постели с двумя голыми 14-летними девушками. Друг экс-футболиста получил шесть лет тюрьмы.

22-летний Робинсон выступал за "Брэдфорд Сити" с 2017 по 2020 годы, провел за клуб 28 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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