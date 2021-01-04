Воспитанник "Атлетика" погиб в ДТП

Теги атлетик бильбао

Воспитанник "Атлетика" погиб в ДТП

СМИ сообщили о смерти полузащитника "Атлетика" Айтора Гандиаги.

Как пишет Mundo Deportivo, 23-летний футболист погиб в воскресенье в результате автомобильной аварии. Он столкнулся с автобусом, находясь за рулем Peugeot.

Хавбек, выступавший на правах аренды за "Герник", скончался на месте происшествия из-за полученных травм.

Больше погибших в ДТП нет, два человека пострадали. Причины трагедии выясняются.

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