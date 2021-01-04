Воспитанник "Атлетика" погиб в ДТП
СМИ сообщили о смерти полузащитника "Атлетика" Айтора Гандиаги.
Как пишет Mundo Deportivo, 23-летний футболист погиб в воскресенье в результате автомобильной аварии. Он столкнулся с автобусом, находясь за рулем Peugeot.
Хавбек, выступавший на правах аренды за "Герник", скончался на месте происшествия из-за полученных травм.
Больше погибших в ДТП нет, два человека пострадали. Причины трагедии выясняются.
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|Гранада
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|12
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|13
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|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|14
|20
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|20
|14